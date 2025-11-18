Госдума одобрила во II чтении налог для букмекеров в 7%

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который вводит с 1 января 2026 года налог для букмекеров и тотализаторов в 7% с разницы между ставками и выигрышами. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.

В рамках второго чтения парламентарии поддержали ряд поправок, в том числе уточняющих особенности налогообложения игорного бизнеса. Например, налог в размере 7% вводится вместо налога со ставок в размере 5%.

Кроме того, был уточнен порядок уплаты налога и предоставления налоговой декларации букмекером по месту нахождения организации.

Вместе с тем норма о введении налога на прибыль в 25% сохранена. Однако из налогооблагаемой базы исключены целевые отчисления букмекеров, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта.

В настоящее время букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, который устанавливают регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом. Принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам.

Кроме того, ГД во втором чтении повысила НДС до 22%, сохранив 10% для всех социально значимых товаров. В их числе – продукты питания, медицинская продукция и лекарства, товары для детей, книги, издания периодической печати и племенные сельскохозяйственные животные.

Кроме того, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые впервые перешли на НДС в 2026 году и допустили нарушения в этот период.