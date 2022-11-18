США нашли способ решить проблемы с РФ после инцидента в Польше – СМИ

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Страны Восточной Европы повысили боеготовность после падения ракеты на территории Польши. США также не остались в стороне и начали наращивать свои силы. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент в Пшеводуве произошел во вторник, 15 ноября. Сразу после этого Варшава повысила боеготовность армии, подняла истребители в небо над границей с Украиной, усилила расчеты ПВО.

Боеготовность повысил и Вильнюс, который уже перебросил 700 единиц боевой техники и 3 500 солдат ближе к Белоруссии в рамках учений "Железный волк". Кроме того, несколько дней назад к британскому берегу пришла авианосная группа с USS Gerald Ford. Командующий Вторым флотом Дэниел Двайер пояснил, что главной целью является внесение вклада в сохранение стабильности и мира Атлантического региона.

"Корабли заступят на дежурство в Северном море, прикрывая прилегающие акватории. Это существенно усиливает группировку Пентагона в Европе, ведь в Средиземноморье уже много месяцев находится USS George H. W. Bush", – говорится в сообщении.

По данным агентства, у США есть 11 авианосцев и девять авианосных групп, что считается ключевым элементом проекции силы. USS Gerald Ford является самым крупным боевым кораблем с сильнейшей ядерной установкой. На его борту, отмечает СМИ, 90 самолетов.

Авианосец построили в 2013 году, однако выход на базовый уровень оперативного потенциала произошел в этом году. При спуске корабля на воду обнаружились плохие электромагнитные аэрофинишеры и некачественная работа подъемников. Кроме того, оказалось, что катапульта может обеспечить лишь одну десятую от запланированного объема.

Аналитики подчеркнули, что через несколько дней после швартовки авианосца Норвегия заключила контракт на ракеты для истребителя F-35. Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что Вашингтон хочет показать, что он готов поддержать союзников по НАТО в случае войны с РФ.

"Военная составляющая тут не столь весома, как политическая. К тому же американцы хотят залезть в похудевшие кошельки европейцев для поддержки Украины – посредством закупок у себя", – высказался Судаков.

Эксперт указал, что поход USS Gerald Ford важен и в контексте давления на Москву. По его словам, США обеспокоены действиями России в Арктике, поэтому готовят новые санкции в этой сфере.

Ранее СМИ сообщили, что США призвали Европу и президента Украины Владимира Зеленского осторожнее комментировать инцидент с ракетами в Польше. Американские чиновники якобы просили воздержаться от категоричных заявлений, пока не завершится расследование.

Ракета упала на территорию Пшеводува в Польше 15 ноября. По словам пресс-секретаря местной пожарной охраны Марчина Лебедовича, снаряд попал в сушилку зерна. В результате погибли два человека.

Сначала президент республики Анджей Дуда назвал вероятной версию о том, что ракета принадлежит России. Позже он заявил, что снаряд "с высокой вероятностью" принадлежит Украине. По его словам, он был запущен во время работы систем ПВО. При этом президент подчеркнул, что падение ракеты в Польше не означает нападение на страну.



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