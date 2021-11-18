В ГД готовы внести поправки для индексации пенсий по уровню инфляции в 2022 году

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что до конца года комитет готов внести соответствующие поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. Об этом пишет РИА Новости.
"Если будут найдены необходимые средства, мы с комитетом сможем оперативно поправить пенсионное законодательство с тем, чтобы 1 января пенсии были проиндексированы не по уровню 5,9%, как заложено, а по уровню фактической инфляции", – сказал он.
Нилов также отметил, что фракция ЛДПР готова поддержать предложения президента РФ о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Он добавил, что данное решение является взвешенным и обдуманным, так как парламентарии уже говорили о том, что уровень прогнозной инфляции у нас заявлен выше, чем тот, который использовался при формировании проекта федерального бюджета.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам сообщил, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий прорабатываются.
Глава государства напомнил, что во время съезда партии Единая Россия обсуждалось, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции и данное правило строго выдерживалось с 2019 года. С учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно, добавил он.
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