Замминистра спорта РФ Машкову уволили из-за грубого нарушения обязанностей

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

В связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей заместитель министра спорта Ксения Машкова освобождена от должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на сайте правовой информации.

"Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей", – говорится в распоряжении.

Уточняется, что речь идет об отсутствии более четырех часов подряд на служебном месте без уважительных причин.

Ранее Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.