В ГД внесен проект об ограничении права на выезд из РФ для некоторых депутатов

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Комиссия Госдумы по вопросам регламента предложила палате рассмотреть проект постановления, который устанавливает порядок принятия решения об ограничении права на выезд из РФ для депутатов, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным данным. Документ доступен в электронной базе данных ГД.

Цель проекта – выполнение требований закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Согласно законопроекту, решение об ограничении права на выезд для депутатов, имеющих доступ к особым сведениям и данным, будет принимать председатель ГД.

В течение трех рабочих дней после принятия решения депутат должен получить уведомление, в котором будут указаны основание и срок ограничения его права на выезд. Кроме того, в течение пяти рабочих дней после получения уведомления депутат должен передать в аппарат ГД свой загранпаспорт для хранения до окончания срока временного ограничения или до истечения срока действия паспорта.

Если депутат не передаст документ в установленный срок, то ГД сообщит об этом в выдавший паспорт орган, который признает его недействительным.

Ранее Госдума на пленарном заседании в первом чтении и в целом приняла закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж, за исключением служебных командировок. Порядок и сроки такого согласования будут определять советы палат парламента. Кроме того, в случае выезда из России без согласования полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно.