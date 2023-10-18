США не будут бездействовать в случае новых угроз в адрес Израиля – Байден

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США не собираются бездействовать в случае возникновения новых угроз в отношении Израиля. Об этом сообщил американский президент Джо Байден во время выступления в Израиле по итогам визита солидарности.

"Мы не будем вновь стоять в стороне и ничего не делать. Ни сегодня, ни завтра. Никогда", – его слова передает ТАСС.

Кроме того, Байден пообещал на этой неделе запросить у конгресса США "беспрецедентный" пакет помощи для Израиля. Так, американский президент уточнил, что США продолжат предоставлять боеприпасы для системы ПРО "Железный купол".

При этом, по словам Джо Байдена, приоритет США сейчас основан на освобождении и возвращении на родину захваченных боевиками ХАМАС заложников.

"Мы работаем с партнерами в регионе над тем, чтобы вернуть тех, кого удерживает ХАМАС", – заключил американский президент.

Ранее Байден заявил, что США обеспечат необходимую помощь для обороны Израиля. Он также заявил, что прибыл в Израиль, чтобы показать всему миру поддержку еврейского государства со стороны США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

В свою очередь, Нетаньяху выразил благодарность США за безоговорочную поддержку. Он заявил, что видит поддержку Вашингтона каждый день, и добавил, что сотрудничество между государствами достигло "беспрецедентного уровня".

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

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