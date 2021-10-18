Песков заявил, что РФ ищет партнеров в ЕС и ни для кого не представляет угрозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россия является сильной страной, которая ищет партнеров в Евросоюзе и ни для кого не представляет угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры" телеканала France 5.
Представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы европейские страны процветали, но все были независимы друг от друга. По его словам, европейцам необходима своя армия.
"Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров", – сказал Песков.
Также он заявил, что вступление Украины в НАТО является худшим сценарием, и подчеркнул, что в этом случае Москва примет меры, чтобы обеспечить собственную безопасность.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Перед началом переговоров за закрытыми дверями российский дипломат заявил, что РФ не будет присоединяться к НАТО.
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