Песков заявил, что РФ ищет партнеров в ЕС и ни для кого не представляет угрозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия является сильной страной, которая ищет партнеров в Евросоюзе и ни для кого не представляет угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры" телеканала France 5.

Представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы европейские страны процветали, но все были независимы друг от друга. По его словам, европейцам необходима своя армия.

"Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров", – сказал Песков.

Также он заявил, что вступление Украины в НАТО является худшим сценарием, и подчеркнул, что в этом случае Москва примет меры, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Перед началом переговоров за закрытыми дверями российский дипломат заявил, что РФ не будет присоединяться к НАТО.