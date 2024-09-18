В посольстве РФ назвали высылку дипломатов закономерным ответом Лондону

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Высылка британских дипломатов стала закономерным ответом на односторонние ограничительные меры Великобритании, объяснили ТАСС в российском посольстве.

"(Посол РФ. – Прим. ред.) Андрей Келин по просьбе британской стороны разъяснил мотивы принятого российской стороной в августе этого года решения о прекращении аккредитации шести сотрудников посольства Британии в Москве", – сообщили в ведомстве.

Лондон должен обеспечивать условия для нормальной работы посольства в соответствии с Венской конвенцией, подчеркнул Келин.

Вечером 18 сентября сообщалось, что МИД Британии вызвал Келина после того, как Москва высылала группу британских дипломатов. Министерство считает, что подобные действия со стороны российских властей являются частью "публичной кампании агрессии" против Великобритании.

До этого ФСБ России собрала доказательства разведывательно-подрывной деятельности 6 сотрудников посольства Британии в Москве, из-за чего они были лишены дипломатической аккредитации.

В министерстве иностранных дел Великобритании сочли "беспочвенной" высылку британских дипломатов из России.