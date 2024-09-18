ГД одобрила в I чтении законопроект о запрете на административный арест отцов-одиночек

Фото: 123RF/ufabizphoto

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий административный арест отцов-одиночек с детьми до 14 лет.

В КоАП РФ уже установлен запрет на арест матерей-одиночек. В материалах к проекту указано, что оба родителя в равной степени могут устанавливать полноценные и значимые взаимоотношения с ребенком и осуществлять заботу о нем. В связи с этим целесообразно распространить запрет на административный арест и на одиноких отцов.

Также законопроектом предлагается не применять административный арест к лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном или попечителем ребенка.

В конце июня проект поддержал российский кабмин. Инициаторами законопроекта стали депутаты "Единой России" (ЕР) Артем Метелев и Ирина Панькина, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В пояснительной записке отмечалось, что административный арест отцов-одиночек может привести к тому, что дети будут оставлены без родительского присмотра.