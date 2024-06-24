Кабмин РФ поддержал закон о запрете административного ареста отцов-одиночек

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Правительство России поддержало законопроект, запрещающий административный арест отцов-одиночек, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, однако внесло в него замечания, передает ТАСС.

Помимо этого, законом предполагается запрет административного ареста усыновителя, опекуна или попечителя ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида. При этом в кабмине обратили внимание, что на родителей таких детей действие этой нормы не распространяется, и предложили учесть это замечание.

Инициаторами проекта стали депутаты "Единой России" (ЕР) Артем Метелев и Ирина Панькина, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как отмечается в пояснительной записке, административный арест отцов-одиночек может привести к тому, что дети будут оставлены без родительского присмотра. Кроме того, соответствующий закон есть для матерей-одиночек.

Ранее в Госдуме напомнили о запрете увольнять отцов-одиночек, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Авторы законопроекта пояснили, что дети до 16 лет получают основное образование, в связи с чем родители, воспитывающие их в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства. Увольнение граждан может привести к тому, что семья останется без средств для существования.