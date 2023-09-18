Кабмин Украины уволил шестерых заместителей министра обороны

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Кабинет министров уволил всех шестерых заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, которая объяснила свое неподтвердившееся заявление о якобы взятии Андреевки в ДНР коммуникационным сбоем. Об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале.

"Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили", – сообщил он.

Гончаренко уточнил, что среди уволенных также заместители министра Ростислав Замлинский, Андрей Шевченко, Денис Шарапов, Виталий Дейнега, Владимир Гаврилов и госсекретарь Константин Ващенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении министра обороны Алексея Резникова. По его словам, ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Затем Верховная рада Украины утвердила назначение бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост главы Минобороны страны. Он обучался в США, получил образование финансиста. В 2019-м стал депутатом украинского парламента.

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