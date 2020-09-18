В МИД Литвы прокомментировали заявление Лукашенко о закрытии госграниц

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой и Польшей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Дипломат уверен, что глава Белоруссии хочет создать мнимую внешнюю угрозу, перекладывая ответственность за кризис на другие государства. "Если такой угрозы нет, ее надо найти", – обращает внимание Линкявичюс.

Глава МИД Литвы считает, что надо подождать и понаблюдать за последующим развитием событий, чтобы понять, что имел в виду белорусский лидер.

Ранее Лукашенко объявил, что республика вынуждена закрыть государственную границу с рядом стран. В список попали Литва, Польша и Украина.