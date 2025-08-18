Захарова: ученые из России попадают под "колпак" армии при переезде во Францию

Фото: 123RF/czdistagon

Российские ученые рискуют оказаться под "колпаком" французских вооруженных сил при переезде во Францию. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, представители науки начали активно покидать Францию, в частности, из-за "диктатуры ультралиберализма". Это вынудило Париж искать новые модели привлечения в страну ученых из других государств. Одной из таких моделей стала программа Pause ("Пауза").

Ее цель состоит в предоставлении ученым условий для работы и жизни в "свободной Франции". Руководить программой назначили Лауру Лоэак, которая представляет себя как специалиста в области академического образования. Однако, согласно архивным данным, она является кадровым военным и бывшей сотрудницей подразделения Минобороны Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими странами.

"То есть те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил. Да, именно поэтому программа "Пауза" сфокусирована на молодежи, в том числе завлекая ее в Сорбонну и при этом не раскрывая тех самых деталей, где прячется "сами знаете кто", – добавила Захарова.

Представитель МИД назвала поразительным, что Париж одной рукой отказывается от сотрудничества с учреждениями российской науки, а другой – призывает ученых приезжать в страну и работать под руководством аффилированных с силовыми ведомствами Франции структурами.

Ранее Захарова назвала шагом к конфронтации отказ Парижа в визе российскому журналисту. Корреспондент должна была отправиться во Францию в рамках командировки. Однако ей было отказано в визе. Генконсульство сослалось на то, что сотрудница российского СМИ якобы представляет "угрозу общественному порядку и безопасности".

Захарова заявила, что Франция таким образом старается полностью исключить российское медийное присутствие в своей стране и подавить любые источники точек зрения, альтернативных одобряемым местными властями.