Вашингтон шантажирует Анкару, чтобы она перестала помогать России – СМИ

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Власти США пригрозили Турции санкциями из-за помощи России, сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам источника газеты, в Штатах искренне надеются избежать сценария, при котором Анкара будет подвергнута рестрикциям.

Он подчеркнул, что Запад ведет работу как с правительством, так и с частным сектором, предупреждая о реальных рисках. Дипломат добавил, что помощь Анкары Москве в обходе санкций беспокоит Вашингтон.

Он рассказал, что США и Евросоюз хотят ужесточить соблюдение санкций в Турции, поскольку республика увеличила торговлю с Россией после начала СВО.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара не присоединяется к антироссийским санкциям, однако не позволяет обходить их. Он также подчеркивал, что турецкие власти должны отдавать приоритет интересам собственной страны, даже несмотря на то, что она является членом НАТО.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в свою очередь, заметил, что санкции Турции против России сыграют прежде всего против самой Анкары.

Новый пакет антироссийских санкций могут принять в апреле