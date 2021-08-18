МГИК: возможность двойного голосования в Москве исключена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Проголосовать дважды на предстоящих сентябрьских выборах будет невозможно, поскольку электронное и традиционное голосования полностью разведены. Об этом в ходе встречи кандидатов в депутаты с разработчиками системы дистанционного голосования заявили глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, а также председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

"Если избиратель за три дня не отозвал свое заявление на электронное голосование, он уже не сможет голосовать на участке. Из-за этого временного лага исключается возможность двойного голосования", – приводит слова последнего пресс-служба Общественной палаты Москвы.

Когда человек записывается на дистанционное электронное голосование, его сразу вычеркивают из списка избирателей по месту жительства, поэтому в зависимости от выбранного формата голосования граждане находятся в разных реестрах, объяснил Венедиктов.

В ходе встречи также обсуждалась надежность системы электронного голосования. Так, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко подчеркнул, что от традиционного формата оно отличается еще и тем, что анонимность и тайна голосования обеспечиваются не только организационно-техническими методами, но и программными мерами, в частности шифрованием.



Также отмечается, что в этом году будет применяться новая функция "отложенного решения", которая позволяет обезопасить избирателей от технических сбоев. Граждане смогут переголосовать в случае проблем с подключением к интернету.

Ранее Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из результатов жеребьевки следует, что первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия "Зеленые" и ЛДПР.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе – можно будет проголосовать в онлайн-формате.

