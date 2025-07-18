Орбан заявил о возможном выходе Венгрии из Евросоюза

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Венгрия теоретически может выйти из состава Евросоюза, так как из экономического это объединение резко превратилось в политическое. Однако в настоящее время для Будапешта пока выгоднее оставаться в ЕС, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью порталу Ultrahang.

Политик напомнил, что в 2004 году, когда Венгрия только вступила в Евросоюз, это объединение было "совсем другим". По его словам, тогда руководство ЕС еще не навязывало своим членам собственное мнение о миграции, участии в том или ином военном конфликте или гендерном воспитании детей.

На сегодняшний день ЕС стал исключительно политическим союзом – именно по этой причине из него ушла Великобритания, считает Орбан. Вместе с тем Венгрии пока выгоднее быть внутри этого объединения, чтобы бороться за перемены изнутри, добавил он.

Ранее Венгрия предложила странам Евросоюза ввести санкции против трех военачальников ВСУ, ответственных за убийство закарпатского венгра во время насильственного призыва на армейскую службу.

По мнению Орбана, конфликт на Украине удастся урегулировать при условии достижения соглашения между Россией и США и личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.