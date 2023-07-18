Полиция составила протокол на экс-полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию ВС РФ

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Правоохранительные органы составили протокол на полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Першина.

Он уточнил, что протокол был составлен по статье 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ").

По словам адвоката, бывший полковник ГРУ должен был явиться в полицию по данному поводу 18 июля, однако он направил телеграмму с просьбой подойти позже, поскольку хотел прибыть туда с адвокатом. Максимальное наказание по этой статье составляет штраф в размере 50 тысяч рублей.

Бывший полковник ГРУ был задержан в 2005 году по подозрению в организации покушения на Анатолия Чубайса. В заключении он провел 3 года, после чего был оправдан.

Уже на следующий после освобождения день экс-полковнику предъявили обвинения в подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, но Верховный суд России смягчил приговор до 8 лет.

В 2016 году Квачкову предъявили обвинения в экстремизме. Поводом стало записанное в мордовской колонии видеообращение. Эксперты обнаружили в ролике призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти.

В феврале 2019 года Квачков покинул мордовскую колонию. Его освободил Зубово-Полянский районный суд Мордовии в связи с частичной декриминализацией статьи "Возбуждение ненависти и вражды".

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