Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков 19 февраля покинул мордовскую колонию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Андрея Виканова.
7 февраля 70-летнего Квачкова освободил Зубово-Полянский районный суд Мордовии в связи частичной декриминализацией статьи "Возбуждение ненависти и вражды". В минувший вторник, 12 февраля, решение, которое было принято по ходатайству отставного офицера и его защитника, вступило в законную силу.
В августе 2017 года Квачкова приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. Учитывая неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, суд дал ему два года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.
Под статью Квачков попал из-за того, что в июне 2015 года записал из колонии, где оказался за подготовку вооруженного мятежа, на мобильный телефон видеообращение, которое затем попало к лицам, находящимся на свободе. Они залили ролик под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия" в Сеть.
Перед тем, как впервые оказаться за решеткой Квачков заявлял, что его движение "Народное ополчение Минина и Пожарского", которое признано экстремистским и запрещено в России, организовывало партизанские учения. При этом в суде офицер доказывал свое "право на восстание".
Несколько лет назад Квачкова дважды оправдали по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Последний ранее пожелал счастья освобожденному экс-полковнику.
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