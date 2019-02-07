Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:01

Экс-полковник ГРУ Квачков выйдет на свободу 19 февраля

суды

12:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков выйдет на свободу 19 февраля. Соответствующее решение принял Зубово-Полянский суд Мордовии.

Адвокат Квачкова Оксана Михалкина рассказала РИА Новости, что суд освободил экс-полковника от наказания за экстремизм, поскольку первая часть статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") перестала быть уголовным преступлением. Кроме того, истек срок за попытку организовать мятеж.

Она уточнила, что прокуратура может обжаловать решение суда в течение десяти дней. Ожидается, что экс-полковник ГРУ выйдет из колонии 19 февраля.

Владимир Квачков был задержан в 2005 году по подозрению в организации покушения на Анатолия Чубайса, ныне возглавляющего "Роснано". Он провел в заключении три года, после чего был оправдан.

На следующий после освобождения день экс-полковнику предъявили обвинения в подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, но Верховный суд России смягчил приговор до восьми лет.

В 2016 году Квачкову предъявили обвинения в экстремизме. Поводом для уголовного преследования стало видеообращение, записанное в мордовской колонии. Эксперты обнаружили в ролике призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти.

Читайте также

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика