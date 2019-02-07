Экс-полковник ГРУ Квачков выйдет на свободу 19 февраля

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков выйдет на свободу 19 февраля. Соответствующее решение принял Зубово-Полянский суд Мордовии.
Адвокат Квачкова Оксана Михалкина рассказала РИА Новости, что суд освободил экс-полковника от наказания за экстремизм, поскольку первая часть статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") перестала быть уголовным преступлением. Кроме того, истек срок за попытку организовать мятеж.
Она уточнила, что прокуратура может обжаловать решение суда в течение десяти дней. Ожидается, что экс-полковник ГРУ выйдет из колонии 19 февраля.
Владимир Квачков был задержан в 2005 году по подозрению в организации покушения на Анатолия Чубайса, ныне возглавляющего "Роснано". Он провел в заключении три года, после чего был оправдан.
На следующий после освобождения день экс-полковнику предъявили обвинения в подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, но Верховный суд России смягчил приговор до восьми лет.
В 2016 году Квачкову предъявили обвинения в экстремизме. Поводом для уголовного преследования стало видеообращение, записанное в мордовской колонии. Эксперты обнаружили в ролике призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти.
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