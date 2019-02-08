Чубайс высказался по поводу освобождения Квачкова

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Бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, которого освободили от наказания по делу об экстремизме, Анатолий Чубайс пожелал счастья. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

"Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке – восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости", – написал глава "Роснано".

Ранее суд в Мордовии принял решение о досрочном освобождении Квачкова в связи с частичной декриминализацией 282 статьи Уголовного кодекса об экстремизме. Владимир Квачков должен выйти на свободу 19 февраля.

Бывший полковник ГРУ был задержан в 2005 году по подозрению в организации покушения на Анатолия Чубайса. В заключении он провел 3 года, после чего был оправдан.

Уже на следующий после освобождения день экс-полковнику предъявили обвинения в подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, но Верховный суд России смягчил приговор до 8 лет.

В 2016 году Квачкову предъявили обвинения в экстремизме. Поводом стало записанное в мордовской колонии видеообращение. Эксперты обнаружили в ролике призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти.