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На данный момент Россия получила подтверждение об участии в саммите "Россия – Африка" от 49 африканских делегаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента Африки МИД РФ Александра Полякова.

Он отметил, что около половины стран Африки будут представлены на уровне глав государств и правительств. По его мнению, это говорит о настрое со стороны Африки на развитие отношений с РФ, несмотря на давление Запада.

Саммит пройдет в Петербурге 27–28 июля. По информации главы российского МИД Сергея Лаврова, его повестка будет состоять из таких разделов, как передача технологий, здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал посещение мероприятия Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что сейчас ведется активная подготовка к саммиту.

Программа саммита "Россия – Африка" финализируется – МИД РФ