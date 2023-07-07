13:13Политика
Песков заявил о намерении Путина посетить саммит "Россия – Африка"
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин планирует посетить саммит "Россия – Африка", сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, сейчас ведется активная подготовка к мероприятию.
Саммит пройдет 27–28 июля. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, повестка саммита будет состоять из таких разделов, как передача технологий, здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность.
Посол по особым поручениям МИД, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олег Озеров поделился, что многие африканские лидеры уже подтвердили участие в форуме.
Владимир Путин в Петербурге провел переговоры с делегацией из африканских стран
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