Песков заявил о намерении Путина посетить саммит "Россия – Африка"

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Владимир Путин планирует посетить саммит "Россия – Африка", сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, сейчас ведется активная подготовка к мероприятию.

Саммит пройдет 27–28 июля. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, повестка саммита будет состоять из таких разделов, как передача технологий, здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность.

Посол по особым поручениям МИД, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олег Озеров поделился, что многие африканские лидеры уже подтвердили участие в форуме.

Владимир Путин в Петербурге провел переговоры с делегацией из африканских стран