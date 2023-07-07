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13:13

Политика

Песков заявил о намерении Путина посетить саммит "Россия – Африка"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин планирует посетить саммит "Россия – Африка", сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, сейчас ведется активная подготовка к мероприятию.

Саммит пройдет 27–28 июля. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, повестка саммита будет состоять из таких разделов, как передача технологий, здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность.

Посол по особым поручениям МИД, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олег Озеров поделился, что многие африканские лидеры уже подтвердили участие в форуме.

Владимир Путин в Петербурге провел переговоры с делегацией из африканских стран

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