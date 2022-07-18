Швейцария отказала в приеме на лечение военных с Украины – СМИ

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Швейцарские власти не одобрили прием на лечение военнослужащих с Украины и граждан, которые были ранены в боях, сообщает RT.
Уточняется, что подобный запрос страна получила весной по линии Североатлантического альянса.
При этом кантоны были готовы оказать помощь пострадавшим, однако Координационная медслужба швейцарской армии, министерство иностранных дел и Федеральный департамент общественного здравоохранения начали анализировать данный запрос и позже сообщили, что в приеме по юридическим и практическим причинам отказано.
Ключевым аргументом для МИД, который вынес решение, стало возможное нарушение статуса нейтральной страны. Помимо этого, как отмечала заместитель главы министерства иностранных дел Йоханнеса Матиасси, отличить гражданских лиц от солдат почти нельзя.
Ранее сообщалось, что ВСУ приказали направлять раненых на фронт без прохождения реабилитации.
Глава киевской делегации на мирных переговорах с РФ Давид Арахамия отмечал, что до тысячи украинских военных погибают или получают ранения в Донбассе каждый день. При этом он уточнял, что в настоящее время участие в боевых действиях принимают около миллиона человек, а при необходимости количество солдат может быть увеличено до 2 миллионов.
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