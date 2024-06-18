МИД Швеции вызвал посла РФ из-за инцидента с самолетом

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МИД Швеции вызвал российского посла из-за инцидента с самолетом, который якобы нарушил воздушное пространство страны 14 июня. Об этом дипведомство сообщило на своем сайте.

В сообщении уточнили, что посла вызвали, чтобы выразить протест.

В свою очередь, Минобороны РФ не раз подчеркивало, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что будет вместе с коллегами по НАТО защищать шведский остров Готланд от России. По его словам, на Готланде есть лишь небольшой военный гарнизон.

Вместе с тем МИД РФ заявил, что планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд являются провокационной активностью. По словам представителей министерства, благодаря Стокгольму и Альянсу когда-то мирное Балтийское море становится ареной геополитической конфронтации, так как НАТО пытается нарастить свой военный потенциал в этом регионе.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что у военно-политического блока нет намерений размещать новые боевые соединения на территории Швеции. С его слов, НАТО также не планирует расширять число участников, которые имеют ядерное оружие.

