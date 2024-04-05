МИД РФ назвал провокацией планы Швеции создать базу НАТО на Готланде

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Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд являются провокационной активностью, заявили в МИД России.

"Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением Альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы", – цитирует РИА Новости.

По словам представителей министерства, благодаря Стокгольму и Альянсу когда-то мирное Балтийское море становится ареной геополитической конфронтации, так как НАТО пытается нарастить свой военный потенциал в этом регионе.

"В этом контексте Стокгольм намерен укрепить стратегически важный остров Готланд ради улучшения обороны от мнимой российской угрозы", – уточнили дипломаты.

Военное присутствие на острове, подчеркнули в МИД, было восстановлено в 2015 году, а в апреле 2023 года, еще до вступления в Альянс, войска Швеции отрабатывали здесь противодействие нападению. Именно для этого, добавили в министерстве, был воссоздан Ленинградский военный округ.

Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-м членом Альянса 7 марта 2024 года. После этого премьер страны заявил, что государство вместе с союзниками будет защищать остров от РФ. По его словам, на Готланде есть лишь небольшой военный гарнизон.