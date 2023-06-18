Авиация группы "Запад" нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

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Восемь-ракетно бомбовых ударов по ВСУ нанесла российская авиация на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, ракетные войска ударили из системы залпового огня "Торнадо-С" по боевикам ВСУ в районе Староверки. Артиллерия группировки уничтожила диверсионно-разведывательную группу Украины и сорвала три попытки провести ротацию подразделений ВСУ в районе Берестового и Стельмаховки.

Около населенного пункта Кисловка российские силы с помощью танков и минометов ударили по позициям ВСУ, чьи потери оказались соизмеримы со взводом, резюмировал Зыбинский.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные с начала СВО ликвидировали свыше 10 тысяч украинских танков и других бронемашин. Также было уничтожено почти 11 тысяч единиц военной автомобильной техники.

До этого стало известно, что некоторые танкисты ВСУ имитируют поломки техники, чтобы не идти в наступление на российские позиции. Члены экипажа танка Leopard 2 рассказали об этом изданию Spiegel, и заявили, что они не осуждают товарищей.



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