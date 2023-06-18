Россия предприняла меры для изменения хода конфликта на Украине – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия предприняла ряд мер для изменения хода конфликта на Украине, в том числе улучшила координацию, дисциплину и поддержку с воздуха. Об этом пишет New York Times.

Среди кардинальных изменений в российской армии – массовое использование беспилотников и зондирующих атак для обнаружения техники и укреплений ВСУ, пишет NYT. Газета отмечает, что российские военные стали уничтожать тыловые командные пункты, максимально нарушая связь между подразделениями ВСУ.

В материале сообщается, что российские военные стали опережать украинских, сочетая улучшенную тактику и значительные резервы. Кроме того, NYT ссылается на мнение солдат ВСУ, которые признают, что российские линии укреплений оказываются лучше, чем их украинские аналоги.

Газета резюмирует, что контрнаступление Украины, которое опирается на западные вооружения и передовые коммуникационные технологии, встречает существенное сопротивление со стороны России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России сорвали две попытки наступления украинских сил. в районе Левадного и Пятихаток на запорожском направлении. Близ Пятихатки были уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ.

До этого сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" остановил наступление ВСУ в Волновахском районе ДНР. Экипаж системы под непрерывным огнем противника сумел обратить в бегство наступающие силы ВСУ.

Эксперты рассказали о наступлении украинской армии