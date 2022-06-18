Байден может объявить о запуске кампании по переизбранию весной 2023 года – СМИ

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Президент США Джо Байден может объявить об официальном запуске кампании по переизбранию на пост главы государства весной 2023 года. Соответствующая статья, по данным ТАСС, опубликована на первой полосе газеты The Washington Post.

Издание отметило, что бывший президент Барак Обама объявил о начале кампании по переизбранию примерно в аналогичные сроки. Газета подчеркнула, что в ключевые для выборов штаты демократам направляют большие средства в преддверии начала кампании.

Вместе с тем издание считает, что советники Байдена опасаются по поводу его готовности к новой избирательной кампании. По данным СМИ, некоторые видные демократы "лавируют" на случай, если американский лидер передумает, так как законодатели и стратеги опасаются из-за возраста президента и его способности вести изнурительную избирательную кампанию.

В случае, если Байден будет переизбран, то к концу второго срока ему исполнится 86 лет.

Ранее сообщалось, что американский лидер упал с велосипеда во время велопрогулки. На распространенном видео президент США едет с группой людей на велосипедах, когда его окликнули сторонники и начали задавать вопросы. Когда же Байден подъехал к гражданам, он упал набок вместе с транспортом.

