Зеленский заявил, что олигархи не оказывают влияния на его команду

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что олигархи не оказывают влияния на его команду. Об этом он заявил в интервью немецкой газете "Бильд".

Зеленский акцентировал, что его президентская команда состоит из профессионалов без коррупционного прошлого или связей со старыми элитами.

"Если кто-то из моей команды будет заподозрен в вовлечении в сомнительные сделки или скомпрометирует меня, то наши пути немедленно разойдутся", – приводит слова Зеленского ТАСС.

Ранее президент Украины объявил, что Киев согласен на переговоры в минском формате и на прекращение огня, но не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Данное заявление прозвучало по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

