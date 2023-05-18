Французы посетовали на стоимость военной помощи Украине

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Читатели французского издания Le Figaro остро отреагировали на сообщения об организации Западом, в том числе и Францией, участков для ремонта западной военной техники. Пользователей разозлила дороговизна помощи Киеву.

Многие комментаторы указали на тот факт, что Париж несправедливо распределил траты бюджета, предпочитая Украину нуждам собственных граждан. Некоторые удивились, что у Франции есть столько денег. Другие посчитали, что Париж находится "в состоянии войны с Россией", однако ей это дорого обойдется.

"Франция стоит на коленях, она уже все отдала – и не лучшего качества. Мы должны прекратить посылать оружие милитаристу, который является пособником США. Сколько смертей нужно, чтобы открыть нам глаза? Командованию США наплевать на жертвы в Европе и России", – заявил один из читателей.

Ранее СМИ выяснили, что французская сторона изучает возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp. В прессе уточнили, что решение по этому вопросу еще не принято. Подобная тема появилась на повестке после того, как Лондон пообещал предоставить Киеву ракеты Storm Shadow.