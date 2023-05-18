Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:27

Политика

РФ ответит на требование Чехии оплатить аренду участков российского посольства – МИД

Фото: 123RF/givaga

Россия не оставит без ответа требование чешских властей оплатить аренду земельных участков посольства РФ за прошедшие три года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно", – приводит ответ Захаровой ТАСС на вопрос, ответит ли РФ на действия недружественного государства, если власти Чехии всерьез примут решение.

Во внешнеполитическом ведомстве Чехии ранее сообщили о приостановке передачи РФ ряда объектов недвижимости в бесплатное пользование. Девять постановлений, содержащие пункты о передаче СССР земли в бесплатное пользование, утратили силу. Они распространялись на 59 территорий в границах Чехии.

Чехия ввела новые визы для российских туристов

Читайте также

политика

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика