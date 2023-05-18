РФ ответит на требование Чехии оплатить аренду участков российского посольства – МИД

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Россия не оставит без ответа требование чешских властей оплатить аренду земельных участков посольства РФ за прошедшие три года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно", – приводит ответ Захаровой ТАСС на вопрос, ответит ли РФ на действия недружественного государства, если власти Чехии всерьез примут решение.

Во внешнеполитическом ведомстве Чехии ранее сообщили о приостановке передачи РФ ряда объектов недвижимости в бесплатное пользование. Девять постановлений, содержащие пункты о передаче СССР земли в бесплатное пользование, утратили силу. Они распространялись на 59 территорий в границах Чехии.

