Политолог назвал срок принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: depositphotos/maxxyustas
Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО до конца 2022 года, заявил политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Сама процедура занимает около года. Есть такая практика. Но, как говорят некоторые европейские и натовские чиновники, учитывая ситуацию, а на самом деле учитывая пропагандистский эффект от всех этих мероприятий, это может произойти быстрее", – приводит "Лента.ру" его слова.
По словам политолога, главным препятствием в настоящее время является вето Турции, однако даже это не задержит присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу.
Эксперт также отметил, что для РФ важно понимать потенциальные угрозы безопасности страны при увеличении числа участников НАТО. Скандинавские страны должны отказаться от размещения на своих территориях дополнительной военной инфраструктуры Альянса, добавил Мартынов.
По его мнению, нейтральный статус Швеции и Финляндии был серьезным элементом европейской системы безопасности, а при его отсутствии следует ожидать, что данная система рухнет.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
18 мая стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции официальные заявки на членство их стран в НАТО.
НАТО уже учитывает территории Финляндии и Швеции при движении на Восток – Лавров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: