Политолог назвал срок принятия Финляндии и Швеции в НАТО

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Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО до конца 2022 года, заявил политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Сама процедура занимает около года. Есть такая практика. Но, как говорят некоторые европейские и натовские чиновники, учитывая ситуацию, а на самом деле учитывая пропагандистский эффект от всех этих мероприятий, это может произойти быстрее", – приводит "Лента.ру" его слова.

По словам политолога, главным препятствием в настоящее время является вето Турции, однако даже это не задержит присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу.

Эксперт также отметил, что для РФ важно понимать потенциальные угрозы безопасности страны при увеличении числа участников НАТО. Скандинавские страны должны отказаться от размещения на своих территориях дополнительной военной инфраструктуры Альянса, добавил Мартынов.

По его мнению, нейтральный статус Швеции и Финляндии был серьезным элементом европейской системы безопасности, а при его отсутствии следует ожидать, что данная система рухнет.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

18 мая стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции официальные заявки на членство их стран в НАТО.

