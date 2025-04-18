Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боев на курском направлении лишились уже 75 005 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При этом общие потери украинских войск под Курском составили 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2 278 боевых бронированных машин, 2 740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, 28 пусковых установок ЗРК и так далее.

Только за прошедшие сутки ВСУ лишились свыше 225 военных, двух БТР, боевой бронемашины, 6 автомобилей, артиллерийского орудия и 4 минометов. Кроме того, ударами российской армии были поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Ранее стало известно, что в период между 12 и 18 апреля Вооруженные силы России (ВС РФ) 9 раз совершили групповые удары высокоточным оружием и ударными дронами по вражеским объектам. В итоге были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов.

Также удары пришлись на склады вооружения, боеприпасов, ракет, БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ, центры подготовки операторов беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников.

