ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ "Север"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ходе спецоперации за минувшие сутки российские военные поразили пункт командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Север", две пусковых установки ЗРС С-300 и склады боеприпасов противника. Об этом Минобороны РФ рассказало в сводке в своем телеграм-канале.

Уточняется, что удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные и артиллерийские войска. Помимо этого, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский БПЛА, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда "Vampire".

Также в военном министерстве отметили, что с начала проведения СВО было уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 беспилотника, 504 зенитных ракетных комплекса, 15 801 танк и другие боевые бронированные машины, 1 267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 945 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 111 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось о солдате ВСУ Евгении Погребняке, который сдался ВС РФ после прочтения сброшенной с дрона записки. Пленный объяснил, что в записке был указан призыв сдаваться, а также гарантировалась безопасность военным.

Погребняк добавил, что российские военные дали ему еды и воды, а также отнеслись к нему внимательно и "по-человечески". По его словам, в ВСУ никто уже не хочет воевать, поэтому он призвал украинских солдат сдаваться, чтобы сохранить свою жизнь.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в зоне боевых действий складывается неблагоприятно для украинской стороны.