Польский офицер сообщил, что ВСУ оторвали башню танку Leopard во время учений

Фото: AP Photo/Michal Dyjuk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в процессе обучения управлению танками Leopard 2 столкнулись и оторвали одному из них башню. Об этом сообщил офицер запаса польской армии Петр Павелка.

Тренировочные учения проходили в Польше. Оторванная часть бронированной машины попала на фото.

"Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса", – сообщил офицер в размещенном на YouTube-канале интервью.

Ранее стало известно, что на херсонском направлении российские военнослужащие обнаружили немецкий танк Leopard. Бронированные машины, как уточнил один из военных РФ, неоднократно обстреливали блокпосты. Обнаруженную находку ВС РФ утопили в болоте.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет" способны сжечь западные танки ВСУ в зоне боевых действий. По его словам, мощности боеголовки хватает для того, чтобы поразить любую бронетехнику.



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