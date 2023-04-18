Тайвань закупит до 400 ракет Harpoon для отражения возможного нападения Китая – СМИ

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Тайвань закупит до 400 ракет наземного базирования Harpoon для отражения возможной атаки Китая. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

"Тайвань закупит до 400 ракет Harpoon наземного базирования, предназначенных для отражения потенциального китайского вторжения, завершив сделку, одобренную Конгрессом в 2020 году", – указано в сообщении.

По данным Bloomberg, Пентагон ранее объявлял о контракте с компанией Boeing, производящей ракеты Harpoon, но не указывал Тайвань в качестве покупателя. Однако, по данным агентства, контракт на 1,7 миллиарда долларов предназначен именно для Тайваня.

До этого Тайвань уже закупал ракеты Harpoon корабельной версии. Наземную же версию ракет власти полуострова покупают впервые.

Ранее в Минобороны КНР призвали США прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Это произошло на фоне того, что глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 5 апреля посетила США проездом на пути в Латинскую Америку, и провела переговоры со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти.

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