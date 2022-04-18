Турция начала новую военную операцию на севере Ирака – СМИ

05:21
Фото: depositphotos/imaginative
Министерство бороны Турции начало новую операцию против курдов на севере Ирака, сообщает агентство Anadolu.
По информации издания, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. По данным главы Минобороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям и складам Рабочей партии Курдистана.
"Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты. <...> Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет", – сказал он.
Конфликт между Анкарой и РПК начался в 1984 году, а затем утих. Однако в 2015 году он возобновился с новой силой. В феврале прошлого года на севере Ирака были уничтожены 48 членов запрещенной в стране рабочей партии Курдистана в ходе антитеррористической операции.
Как заявлял тогда министр обороны Турции, в одной из пещер в районе Гара были найдены тела 13 граждан республики, в том числе полицейских и военных, которые были похищены членами Рабочей партии Курдистана.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: