Турция начала новую военную операцию на севере Ирака – СМИ

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Министерство бороны Турции начало новую операцию против курдов на севере Ирака, сообщает агентство Anadolu.

По информации издания, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. По данным главы Минобороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям и складам Рабочей партии Курдистана.

"Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты. <...> Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет", – сказал он.

Конфликт между Анкарой и РПК начался в 1984 году, а затем утих. Однако в 2015 году он возобновился с новой силой. В феврале прошлого года на севере Ирака были уничтожены 48 членов запрещенной в стране рабочей партии Курдистана в ходе антитеррористической операции.

Как заявлял тогда министр обороны Турции, в одной из пещер в районе Гара были найдены тела 13 граждан республики, в том числе полицейских и военных, которые были похищены членами Рабочей партии Курдистана.