DOGE: власти США признали умершими 3,2 млн граждан, числившихся живыми

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Около 3,2 миллиона жителей США, числившихся живыми в базах администрации соцобеспечения страны, признаны умершими. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на департамент эффективности американского правительства (DOGE).

В департаменте уточнили, что речь идет о гражданах, родившихся более 120 лет назад. В системе учета живыми по-прежнему числятся около 9 миллионов жителей в возрасте от 120 до 159 лет.

"За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. <...> Предстоит проделать еще много работы", – отметили в DOGE.

Между тем в руководстве США нарастает недовольство подходом Илона Маска и курируемого им DOGE к кадровой политике в министерствах и сокращению их расходов. СМИ писали, что президент США Дональд Трамп осведомлен о растущем числе жалоб на Маска и хочет несколько ограничить его полномочия. При этом Трамп отверг сообщения о конфликте в администрации.