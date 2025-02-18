18 февраля, 14:29Политика
ГД ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года, передает ТАСС.
Данный документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.
Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией в начале февраля. Президент назначил замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко официальным представителем российского президента при рассмотрении вопроса о ратификации.
В свою очередь, комитет ГД по обороне поддержал ратификацию договора. В отзыве комитета говорится, что данное решение соответствует российским интересам и является необходимым в условиях нынешней военно-политической ситуации.