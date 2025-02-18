ГД ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

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Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года, передает ТАСС.

Данный документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.

Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией в начале февраля. Президент назначил замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко официальным представителем российского президента при рассмотрении вопроса о ратификации.

В свою очередь, комитет ГД по обороне поддержал ратификацию договора. В отзыве комитета говорится, что данное решение соответствует российским интересам и является необходимым в условиях нынешней военно-политической ситуации.