Отец Зеленского опроверг сообщения, что президент покинул Украину

16:57
Фото: president.gov.ua
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр опроверг сообщения о том, что он со своей супругой покинули страну из-за обострения ситуации.
Данная информация ранее появилась в украинских СМИ. Позднее Зеленский записал видео, заявив, что у него нет необходимости уезжать за границу, поскольку он живет и работает на Украине.
"Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину", – цитирует Зеленского "Страна.ua".
Ранее власти Донецкой Народной Республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию с 18 февраля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жизни и здоровью граждан будет угрожать опасность в случае обстрелов населенных пунктов с украинской стороны.
Россия не станет требовать извинений за сообщения о подготовке "вторжения" на Украину
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