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политика

15:39

Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН о "вторжении" РФ в Европу

политика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия "вторглась" в Восточную Европу.

"Ох уж эти русские, ваше превосходительство... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они "вторгаются" не только в мягкие части Европы Восточной, но и могут добраться до Парижа с Берлином", – написал в своем телеграм-канале глава "Роскосмоса".

По его словам, это очень тревожило узурпатора Наполеона и нациста Гитлера. Рогозин добавил, что в этой связи можно понять и обеспокоенность Томас-Гринфилд.

Ранее постпред США при ООН рассказала, что Россия совершила вторжение в Восточную Европу. Она добавила, что дипломатические усилия США возьмут верх, если "вторжения" РФ на Украину не состоится. Томас-Гринфилд отметила, что одни и те же вещи можно интерпретировать по-разному.

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