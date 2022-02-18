РФ подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова детально объяснить Соединенным Штатам, что по теме безопасности не может удовлетвориться обещаниями, сообщает RT.

"Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями", – отметил министр.

Ранее Лавров сообщил, что продолжающаяся истерия Запада вокруг Украины вызывает глубокое недоумение. Он также уличил Запад в отсутствии воспитания. По его словам, это проявляется в последних призывах проверить отвод Россией войск после учений.

Кроме того, министр отметил, что сообщения о "вторжении" России на Украину вызывают улыбку. По его словам, "интересующиеся внешней политикой люди" убедились, что все это – пропаганда, фейки и вымыслы.

