Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации "Свободный Идель-Урал"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской организации "Свободный Идель-Урал" на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Генпрокуратуры, деятельность этой организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.
"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Ранее в МВД РФ предложили скорректировать требования к признанию нежелательным пребывание в РФ иностранцев. Из проекта изменений следует, что при принятии решения о признании иностранца нежелательным будет проверяться наличие у последнего родственников из числа граждан РФ. При этом в документе не уточняется, в каком ключе это скажется на окончательном решении ведомства.
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