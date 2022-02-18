Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации "Свободный Идель-Урал"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской организации "Свободный Идель-Урал" на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, деятельность этой организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее в МВД РФ предложили скорректировать требования к признанию нежелательным пребывание в РФ иностранцев. Из проекта изменений следует, что при принятии решения о признании иностранца нежелательным будет проверяться наличие у последнего родственников из числа граждан РФ. При этом в документе не уточняется, в каком ключе это скажется на окончательном решении ведомства.

