В Минобороны РФ анонсировали переговоры Шойгу с главой Пентагона

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проведет телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином 18 февраля. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что инициатором диалога выступила американская сторона.
11 февраля в Москве состоялись переговоры министров обороны Великобритании и России Бена Уоллеса и Сергея Шойгу. Британский коллега назвал беседу конструктивной и откровенной.
В ходе нее министры обсудили вопросы, касающиеся важности реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине и чернового договора с НАТО. Уоллес отметил, что война повлечет негативные последствия для Украины и Европы.
В тот же день начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Они обсудили международную безопасность.
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