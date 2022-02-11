Начальники Генштабов ВС РФ и США обсудили международную безопасность

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Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Они обсудили международную безопасность, передает ТАСС.

Последний разговор на эту же тему Герасимов и Милли провели 23 ноября 2021 года.

Ранее в Москве состоялись переговоры министров обороны Великобритании и России Бена Уоллеса и Сергея Шойгу. Британский коллега назвал беседу конструктивной и откровенной.

В ходе нее министры обсудили вопросы, касающиеся важности реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине и чернового договора с НАТО. Уоллес отметил, что война повлечет негативные последствия для Украины и Европы.

