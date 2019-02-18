Премьер Польши отменил визит в Израиль из-за слов Нетаньяху о холокосте

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от визита в Израиль из-за слов Биньямина Нетаньяху об участии поляков в холокосте. Вместо Моравецкого Польшу на заседание Вышеградской четверки и Израиля будет представлять министр иностранных дел Яцек Чапутович.

По словам главы канцелярии премьера Михала Дворчика, "в адрес польского государства появилось несколько несправедливых и ложных обвинений", передает РИА Новости. Он отметил, за некоторые были принесены извинения, однако Моравецкий принципиально относится к вопросу обвинений народа в действиях, которые мы не совершали во время Второй мировой войны".

Премьер-министр Израиля ранее прокомментировал польский закон, предусматривающий ответственность за обвинение в преступлениях холокоста. Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами" и он не знает никого, кто был бы осужден за высказывания об этом.

Ранее сообщалось, что мемориал, посвященный героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны, планируют открыть в Москве.