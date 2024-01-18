Власти Эстонии одобрили денонсацию договора с Россией о юридической помощи

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Эстонский кабмин утвердил проект закона о денонсации договора с РФ о юридической помощи. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на МИД республики.

"Обязательным условием заключения договора о юридической помощи является доверие к правовой системе другой страны, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, действие эстонского договора о юридической помощи прекращается", – объяснили в ведомстве.

Также в заявлении министерства говорится, что до прекращения боевых действий на Украине отношения с Россией будут поддерживаться на минимальном уровне. В гражданских и уголовных делах, где обе страны являются участницами, Эстония намерена опираться на нормы международного права, пояснили в министерстве.

Ранее эстонцы начали устанавливать на границе с РФ "зубы дракона" – бетонные блоки в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники – в рамках подготовки к возможному закрытию границ. Первые укрепления появились 16 ноября на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом.

До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предупредил, что эстонцев, получивших российское гражданство в исключительном порядке, могут выслать из республики.



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