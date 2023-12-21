Парламент Эстонии отказался от расследования связей мужа премьер-министра с Россией

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Эстонский парламент отказался от планов по созданию комиссии о расследовании связей бизнеса Арво Халлика, супруга премьера страны Каи Каллас, с Россией. Об этом сообщает портал местного издания ERR.

По сообщению журналистов, ранее с подобным предложением выступила оппозиционная партия "Отечество", которая планировала выяснить, знала ли премьер-министр о связи бизнеса с РФ и не противоречит ли эта деятельность введенным антироссийским санкциям.

Уточняется, что большинство депутатов парламента проголосовало против.

Информация о том, что компания Stark Logistics, одним из владельцев которой является супруг премьер-министра Эстонии, продолжала выполнять грузоперевозки в Россию уже после ввода санкций, появилась в местных СМИ в августе 2023 года.

По словам Каллас, она не знала о бизнесе мужа в России и выразила свое сожаление по поводу этой ситуации. Однако она уточняла, что не планирует на фоне скандала уходить в отставку.

Затем Халлик продал все свои акции и вышел из правления фирмы. Кроме того, Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза, уточняла премьер Эстонии. Благодаря поддержке правящей коалиции премьер останется на своем посту, несмотря на скандал, заявила сама Каллас после этих событий.

Позднее эстонский премьер раскритиковала встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Путина, заявив, что ей было неприятно наблюдать за рукопожатием российского президента и венгерского премьера. На это представитель Венгрии назвал критику "лицемерием в кубе", припомнив о недавнем происшествии с мужем Каллас.

Позднее, 12 декабря, в парламент Эстонии поступила петиция с требованием отправить в отставку премьера. Однако комиссия отклонила инициативу, которую подписали около 28 тысяч эстонцев, так как данный вопрос не входит в ее компетенцию.

Затем, 19 декабря, председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии другую петицию с требованием отставки премьера Каллас. Второе обращение подписали около 30 тысяч человек.

Кылварт подчеркнул, что правительство республики продолжает не предпринимать никаких действий, пока экономика страны падает, а фирмы банкротятся. Он уверен, что пока растет безработица, а люди беднеют, премьер Каллас занята лишь повышением налогов.

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