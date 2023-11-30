В МИД Эстонии призвали жителей не посещать Россию из-за возможного закрытия границ

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей республики не посещать Россию из-за возможного закрытия границ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в Эстонии оценивают ситуацию на границе Финляндии с Россией и не исключают возможности закрытия российской границы.

"Если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут", – сказал Цахкна.

До этого эстонцы начали устанавливать на границе с РФ "зубы дракона" – бетонные блоки в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники – в рамках подготовки к возможному закрытию границ.

Первые укрепления появились на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом 16 ноября после появления 19 граждан Сомали и Сирии, которые пытались прорваться в Эстонию без законных оснований.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс указывал, что эстонцев, получивших российское гражданство в исключительном порядке, могут выслать из республики. Но страна пока не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока этого не требует.

Финляндия приняла решение закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря. Страна закрыла последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября. Такое решение Хельсинки объяснили ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

После этого Норвегия также выразила готовность закрыть КПП "Стурскуг" на границе с Россией. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о готовности Москвы взаимодействовать с Хельсинки ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

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