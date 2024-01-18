Большинство виз США для делегации РФ на Совбез ООН уже выдали – МИД РФ

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Большинство виз США для российской делегации на мероприятия Совета безопасности ООН уже выданы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, Москва ожидает оставшиеся запрошенные визы, осталось еще несколько дней работы. Он выразил надежду, что визы будут выданы всем, на кого они были запрошены.

В апреле прошлого года Рябков заявил, что диппредставительство Соединенных Штатов не выдало визы группе российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения работы главы МИД РФ Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что визы не были выданы до последнего момента.

18 сентября 2023 года стало известно, что все российские журналисты, которые поедут вместе Лавровым на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили визы США.

Захарова заявила, что за рейсом Лаврова в Нью-Йорк следили почти 3 миллиона человек